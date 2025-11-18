Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»

Universal Pictures представила трейлер романтической комедии «Ты, я и Тоскана» («You, Me and Tuscany») Кэт Койро, создательницы «Первого встречного» и «Лучших друзей и ребенка». Премьера фильма назначена на 10 апреля 2026 года.
По сюжету свободолюбивая Анна, узнав от нового знакомого, что его вилла в Тоскане пустует, решает воспользоваться моментом и уехать туда. Вместо спокойного отдыха ее ждет комичная и неловкая ситуация: вся его семья считает ее будущей женой. Все запутывается еще больше, когда она начинает испытывать романтические чувства к его двоюродному брату. Слоган фильма гласит: «Она приехала за пастой, но потерялась в соусе».
Анну сыграла Халле Бейли, известная по главной роли в лайв-экшн-ремейке «Русалочки». Роль любовного интереса ее героини исполнил Реже-Жан Пейдж, герцог Гастингс из первого сезона «Бриджертонов».
Скоро онлайн выйдет другой фильм, действие которого происходит в том числе с Тоскане: 5 декабря состоится релиз «Джея Келли» Ноа Баумбаха с Джорджем Клуни, Адамом Сэндлером и Лорой Дерн.
По сюжету знаменитый голливудский актер Джей Келли переживает экзистенциальный кризис. После похорон друга-режиссера случайная встреча с бывшим сокурсником Тимоти оборачивается пьяной ссорой: Тимоти припоминает Джею, как тот когда-то украл у него роль на пробах. Чтобы избежать скандала и публичной «отмены», Келли уезжает в Европу. В Париже он навещает уже повзрослевшую дочь, а в Тоскане посещает собственный трибьют на кинофестивале.