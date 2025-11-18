Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»

Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год
В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря
Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год
Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов
Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы
Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»
Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит советские плакаты с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке
На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest
В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025
Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков

Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»

Фото: Universal Pictures

Universal Pictures представила трейлер романтической комедии «Ты, я и Тоскана» («You, Me and Tuscany») Кэт Койро, создательницы «Первого встречного» и «Лучших друзей и ребенка». Премьера фильма назначена на 10 апреля 2026 года.

По сюжету свободолюбивая Анна, узнав от нового знакомого, что его вилла в Тоскане пустует, решает воспользоваться моментом и уехать туда. Вместо спокойного отдыха ее ждет комичная и неловкая ситуация: вся его семья считает ее будущей женой. Все запутывается еще больше, когда она начинает испытывать романтические чувства к его двоюродному брату. Слоган фильма гласит: «Она приехала за пастой, но потерялась в соусе».

Анну сыграла Халле Бейли, известная по главной роли в лайв-экшн-ремейке «Русалочки». Роль любовного интереса ее героини исполнил Реже-Жан Пейдж, герцог Гастингс из первого сезона «Бриджертонов».

Видео: Universal Pictures

Скоро онлайн выйдет другой фильм, действие которого происходит в том числе с Тоскане: 5 декабря состоится релиз «Джея Келли» Ноа Баумбаха с Джорджем Клуни, Адамом Сэндлером и Лорой Дерн.

По сюжету знаменитый голливудский актер Джей Келли переживает экзистенциальный кризис. После похорон друга-режиссера случайная встреча с бывшим сокурсником Тимоти оборачивается пьяной ссорой: Тимоти припоминает Джею, как тот когда-то украл у него роль на пробах. Чтобы избежать скандала и публичной «отмены», Келли уезжает в Европу. В Париже он навещает уже повзрослевшую дочь, а в Тоскане посещает собственный трибьют на кинофестивале.

Расскажите друзьям