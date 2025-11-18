Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать

Респондентки признались, что пробовали влиять на привычки своей второй половинки: 38% делали это сознательно ради отношений, еще 22% даже не замечали, что пытаются что-то исправить. Мужчины, которые оказывались в роли того, кого хотят изменить, отметили, что для большинства такие попытки заканчивались плохо. Если для женщин это чаще про диалог, чувства и эмоциональную близость (44%), то мужчины слышат совсем другое: «зарабатывай больше» (27%), «будь внимательнее» (21%), «не ревнуй» (24%). В итоге то, что женщины воспринимают как заботу, мужчины нередко ощущают как давление.