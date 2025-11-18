Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать

Желание «чуть подправить» мужчину возникает почти у всех россиянок, однако на словах они не мечтают переделать партнера под себя. 37% женщин уверены: изменения появляются из любви и стремления расти вместе. Это показало исследование Mamba, результаты есть у «Афиши Daily».
Мужчины же смотрят на все приземленнее: 60% готовы меняться только тогда, когда сами решат, что пора, а еще 22% считают, что их вообще нельзя пытаться менять. При этом попытки менять партнера происходят постоянно, инициатором чаще становится женщина — так считают и мужчины, и женщины (по 81% соответственно).
Респондентки признались, что пробовали влиять на привычки своей второй половинки: 38% делали это сознательно ради отношений, еще 22% даже не замечали, что пытаются что-то исправить. Мужчины, которые оказывались в роли того, кого хотят изменить, отметили, что для большинства такие попытки заканчивались плохо. Если для женщин это чаще про диалог, чувства и эмоциональную близость (44%), то мужчины слышат совсем другое: «зарабатывай больше» (27%), «будь внимательнее» (21%), «не ревнуй» (24%). В итоге то, что женщины воспринимают как заботу, мужчины нередко ощущают как давление.
Отсюда и возникает главный перекос: женские намерения и мужское восприятие сильно расходятся. Женщинам кажется, что они делают шаг навстречу и пытаются улучшить отношения, а мужчины испытывают совсем иное: 19% чувствуют сопротивление и злость, 14% признаются, что хотят уйти, а каждый десятый ощущает себя героем учебного проекта.
По данным аналитиков, даже добрые намерения могут спровоцировать обратный эффект. Более половины мужчин говорят, что любые попытки «подправить» вызывают раздражение, а 15% говорят, что все равно останутся собой. Женщины воспринимают такие попытки по-разному: 19% считают, что изменения партнера действительно пошли им на пользу, но для 41% они, наоборот, обернулись конфликтами и напряжением.
Но, когда давление становится сильнее, последствия одинаковы для всех. Женщины чаще говорят, что такие попытки заканчиваются плохо (41%), а мужчины — что это вызывает раздражение и сопротивление (около 19%). Треть мужчин уверены, что объяснять ничего не обязаны, и только 8% готовы меняться, если понимают, что рискуют потерять любимую.
Более того, зачастую именно попытки исправить становятся точкой разрыва. Половина мужчин сказали, что уходили от женщины, которая пыталась их переделать. Среди женщин таких — почти треть.
В Mamba заключили, что 43% россиян считают, что без взаимных изменений отношения не выживут. 32% уверены, что сначала надо принять и только потом что-то мягко корректировать. И лишь четверть верит в полное принятие.
Недавно аналитики Mamba провели исследование и определили, почему мужчины и женщины резко прекращают общение с партнером (это явление называется «гостинг»). Оказалось, что чаще всего россияне исчезают не из-за безразличия, а из-за страха задеть чувства другого. 59% женщин и 54% мужчин признались, что просто не хотели обидеть человека, а треть не знала, как вежливо завершить общение.