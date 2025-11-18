«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева

Арбитражный суд Москвы принял иск АО «Торговый Дом „Перекресток“» к ООО «Коленки пчелы» с требованием выплатить 5,8 млн рублей. Об этом пишут «Известия».
Суть иска неизвестна. Предварительное судебное заседание назначено на 11 декабря.
ООО «Коленки пчелы» выпускает чипсы и энергетики под брендом Easy Peasy. Одним из учредителей компании была Анастасия Ивлеева, ей принадлежало 45%. В мае она покинула состав учредителей.
Ранее в этом году Настя Ивлеева запустила медиа «Настежь» на основе своего личного телеграм-канала. Она рассказала, что собрала команду, чтобы вместе рассказывать про важное в интересных форматах.