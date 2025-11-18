«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева

Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
Холли Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит выставку советских плакатов с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке
На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest
В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025
Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков
Татьяна Буланова обвинила «энергосберегающую подтанцовку» в предательстве
В Лондоне открыли статую Бриджит Джонс
Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Российские генетики смогли получить клонированного теленка с нормальным весом
В России мужчины стали на 40% чаще искать работу в сфере «женских» профессий
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника
«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»

«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева

Фото: perekrestok.ru

Арбитражный суд Москвы принял иск АО «Торговый Дом „Перекресток“» к ООО «Коленки пчелы» с требованием выплатить 5,8 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

Суть иска неизвестна. Предварительное судебное заседание назначено на 11 декабря.

ООО «Коленки пчелы» выпускает чипсы и энергетики под брендом Easy Peasy. Одним из учредителей компании была Анастасия Ивлеева, ей принадлежало 45%. В мае она покинула состав учредителей.

Ранее в этом году Настя Ивлеева запустила медиа «Настежь» на основе своего личного телеграм-канала. Она рассказала, что собрала команду, чтобы вместе рассказывать про важное в интересных форматах.

