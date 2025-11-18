Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году

Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
Холли Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Музей транспорта Москвы представит выставку советских плакатов с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке
На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest
В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025
Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков
Татьяна Буланова обвинила «энергосберегающую подтанцовку» в предательстве
В Лондоне открыли статую Бриджит Джонс
Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Российские генетики смогли получить клонированного теленка с нормальным весом
В России мужчины стали на 40% чаще искать работу в сфере «женских» профессий
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника
«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»

Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году

Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

С 2026 года по Московскому центральному кольцу (МЦК) поедет беспилотная «Ласточка», сообщил Минтранс России изданию ТАСС. Контроль за движением поезда будет вестись дистанционно, без постоянного присутствия машиниста.

Такие «Ласточки» ездят по МЦК уже с августа 2024 года, но пока с машинистом в кабине. «Сейчас поезд соответствует третьему уровню автономности: машинист по-прежнему находится в кабине и готов взять управление на себя при необходимости», — уточнили в министерстве.

С конца октября Россия возобновила прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы. Его приостановили в 2017 году. Беспересадочные вагоны курсируют через день, время в пути — около 3,5 суток.

В июне прямое железнодорожное сообщение возобновили между Россией и КНДР. Поезда из Пхеньяна начали ходить в Москву и Хабаровск. По данным РЖД, маршрут Пхеньян — Москва — самый длинный беспересадочный в мире: расстояние между городами составляет более 10 тыс. км, а время в пути занимает 8 суток.

Расскажите друзьям