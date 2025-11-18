Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году

С 2026 года по Московскому центральному кольцу (МЦК) поедет беспилотная «Ласточка», сообщил Минтранс России изданию ТАСС. Контроль за движением поезда будет вестись дистанционно, без постоянного присутствия машиниста.
Такие «Ласточки» ездят по МЦК уже с августа 2024 года, но пока с машинистом в кабине. «Сейчас поезд соответствует третьему уровню автономности: машинист по-прежнему находится в кабине и готов взять управление на себя при необходимости», — уточнили в министерстве.
С конца октября Россия возобновила прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы. Его приостановили в 2017 году. Беспересадочные вагоны курсируют через день, время в пути — около 3,5 суток.
В июне прямое железнодорожное сообщение возобновили между Россией и КНДР. Поезда из Пхеньяна начали ходить в Москву и Хабаровск. По данным РЖД, маршрут Пхеньян — Москва — самый длинный беспересадочный в мире: расстояние между городами составляет более 10 тыс. км, а время в пути занимает 8 суток.