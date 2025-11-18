Музей транспорта Москвы представит выставку советских плакатов с рекламой такси

«Музей транспорта Москвы принял на хранение уникальные рекламные плакаты столичного такси. Собрание тиражной печатной графики музея насчитывает более тысячи единиц. В него входят не только плакаты, но и календари, открытки, афиши и другие образцы визуальной культуры», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.