HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Фото: Warner Bros. Television

На ютуб-канале HBO вышел трейлер второй половины первого сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». В нем показали кадры из оставшихся четырех серий. 

Премьера сериала состоялась накануне Хэллоуина — 26 октября. Он основан на романе Стивена Кинга «Оно» (1986) и представляет собой приквел к фильмам «Оно» (2017) и «Оно-2» (2019). Шоу рассказывает о событиях, предшествовавших появлению «Клуба неудачников». 

Видео: HBO

Сюжет разворачивается в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям рассказывают о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри.

К роли демона вернулся Билл Скарсгорд. В шоу также снялись Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар.

Сценарий первой серии написал Джейсон Фач. Энди Мускьетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставил несколько эпизодов, включая первый. Съемки проекта завершились в августе 2024 года.

Планируется, что сериал получит три сезона, действие которых развернется в разных временных периодах. Вторая часть будет посвящена 1930-м годам, а третья — началу XX века. Будут ли в итоге снимать еще два сезона, зависит от того, насколько успешным окажется первый.

