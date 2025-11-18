Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером

«Плюс Студия» и Game Art Pioneers представили первый геймплейный тизер-трейлер игры «Киберслав: Затмение» по мотивам анимационного сериала «Киберслав». Проект станет первым релизом игрового направления «Плюс Студии». Его релиз запланирован на 2027 год на ПК и консолях.
Игрокам нужно будет погрузиться в мир Древней Руси, где славянская мифология переплетается с киберпанком. Сюжет расскажет историю княжеского охотника-полукровки и расширит вселенную, знакомую зрителям по анимационному сериалу. На пути главному герою предстоит сражаться с полчищами монстров, решать головоломки и выполнять поручения местных жителей, пытаясь сорвать планы злодея, похитившего главную святыню города Китеж — технологический Источник.
Ключевой особенностью геймплея станет система морального выбора. При линейном основном сюжете решения, принимаемые игроком, будут напрямую влиять на судьбу Китежа и приведут к одной из нескольких концовок.
Альфа-версию игры в жанре приключенческой RPG презентуют на фестивале «Comic Con Игромир», который пройдет с 12 по 14 декабря. Сериал «Киберслав» выйдет на «Кинопоиске» в декабре.