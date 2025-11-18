Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером

Игрокам нужно будет погрузиться в мир Древней Руси, где славянская мифология переплетается с киберпанком. Сюжет расскажет историю княжеского охотника-полукровки и расширит вселенную, знакомую зрителям по анимационному сериалу. На пути главному герою предстоит сражаться с полчищами монстров, решать головоломки и выполнять поручения местных жителей, пытаясь сорвать планы злодея, похитившего главную святыню города Китеж — технологический Источник.