В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года

В Москве 18 ноября повторился рекорд тепла 1940 года. На метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру +9,4. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Рекорд тепла для 18 ноября держится с 1940 года, когда также было +9,4. Потепление продолжается», — написал Тишковец в своем телеграм-канале. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что снег, который выпал в Москве 15 ноября, за несколько дней полностью смоет дождь.
15 ноября в Москве выпал первый снег. В этом году первый снег стал одним из самых поздних за последние 40 лет. Обычно в столице он появляется в конце октября.
Недавно стало известно, что в Москве из‑за аномального тепла в ноябре зацвели растения, которые обычно распускаются в другое время года. Например, краснокнижная пупавка, лютики и клевер.