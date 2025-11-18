«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября

Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
Холли Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит выставку советских плакатов с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке
На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest
В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025
Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков
Татьяна Буланова обвинила «энергосберегающую подтанцовку» в предательстве
В Лондоне открыли статую Бриджит Джонс
Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Российские генетики смогли получить клонированного теленка с нормальным весом
В России мужчины стали на 40% чаще искать работу в сфере «женских» профессий
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника
«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»

«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября

Фото: @daisyedgarjones

Новая экранизация «Чувства и чувствительности» Джейн Остин выйдет в прокат в США 11 сентября 2026 года, а в Великобритании — 26 сентября. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Над экранизацией работают компании Focus Features и Working Title Films. Обе студии ранее уже обращались к творчеству Джейн Остин. Они выпустили в прокат «Гордость и предубеждение» Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли и «Эмму» Отем де Уайлд с Аней Тейлор-Джой. 

В центре романа «Разум и чувства», или в другом переводе «Чувство и чувствительность», — история двух сестер. 19-летняя Элинор рассудительна и сдержанна, а 16-летняя Марианна романтична и эмоциональна. Когда их отец умирает, имение переходит к его сыну от первого брака Джону. Тот клянется заботиться о сестрах, но обещание не выполняет, и девушки остаются со скромными средствами к существованию. На протяжении книги Элинор и Марианна влюбляются и меняются. Они встают перед выбором: чьи интересы ставить на первое место — свои или семьи, друзей.

Роли сестер исполнят Эсме Крид-Майлc («Песочный человек») и Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»). Джордж МакКей («1917») сыграет Эдварда Феррарса, влюбляющегося в Элинор, героиню Дейзи Эдгар-Джонс. Фрэнк Диллейн («Гарри Поттер») и Герберт Нордрум («Худший человек на свете») воплотят на экране любовные интересы Марианны, героини Эсме Крид-Майлс.

«Разум и чувства» уже адаптировали для экрана, наиболее известной экранизацией стал фильм режиссера Энга Ли 1995 года, в котором Эмма Томпсон сыграла Элинор Дэшвуд, а Кейт Уинслет — Марианну. Сценарий к новой экранизации «Разума и чувств» написала Дайана Рид. Тим Беван, Эрик Феллнер, Индия Флинт и Джо Уоллетт выступят продюсерами.

