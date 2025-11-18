«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября

Новая экранизация «Чувства и чувствительности» Джейн Остин выйдет в прокат в США 11 сентября 2026 года, а в Великобритании — 26 сентября. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Над экранизацией работают компании Focus Features и Working Title Films. Обе студии ранее уже обращались к творчеству Джейн Остин. Они выпустили в прокат «Гордость и предубеждение» Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли и «Эмму» Отем де Уайлд с Аней Тейлор-Джой.
В центре романа «Разум и чувства», или в другом переводе «Чувство и чувствительность», — история двух сестер. 19-летняя Элинор рассудительна и сдержанна, а 16-летняя Марианна романтична и эмоциональна. Когда их отец умирает, имение переходит к его сыну от первого брака Джону. Тот клянется заботиться о сестрах, но обещание не выполняет, и девушки остаются со скромными средствами к существованию. На протяжении книги Элинор и Марианна влюбляются и меняются. Они встают перед выбором: чьи интересы ставить на первое место — свои или семьи, друзей.
Роли сестер исполнят Эсме Крид-Майлc («Песочный человек») и Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»). Джордж МакКей («1917») сыграет Эдварда Феррарса, влюбляющегося в Элинор, героиню Дейзи Эдгар-Джонс. Фрэнк Диллейн («Гарри Поттер») и Герберт Нордрум («Худший человек на свете») воплотят на экране любовные интересы Марианны, героини Эсме Крид-Майлс.
«Разум и чувства» уже адаптировали для экрана, наиболее известной экранизацией стал фильм режиссера Энга Ли 1995 года, в котором Эмма Томпсон сыграла Элинор Дэшвуд, а Кейт Уинслет — Марианну. Сценарий к новой экранизации «Разума и чувств» написала Дайана Рид. Тим Беван, Эрик Феллнер, Индия Флинт и Джо Уоллетт выступят продюсерами.