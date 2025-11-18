«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября

В центре романа «Разум и чувства», или в другом переводе «Чувство и чувствительность», — история двух сестер. 19-летняя Элинор рассудительна и сдержанна, а 16-летняя Марианна романтична и эмоциональна. Когда их отец умирает, имение переходит к его сыну от первого брака Джону. Тот клянется заботиться о сестрах, но обещание не выполняет, и девушки остаются со скромными средствами к существованию. На протяжении книги Элинор и Марианна влюбляются и меняются. Они встают перед выбором: чьи интересы ставить на первое место — свои или семьи, друзей.