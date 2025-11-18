Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао

Focus Features представила первый отрывок фильма «Хамнет» Хлои Чжао, режиссера «Земли кочевников». Премьера картины запланирована на 5 декабря.
В опубликованном фрагменте Шекспир прощается с сыном. Мальчик просит взять его с собой, но отец говорит ему быть храбрым, остаться и присмотреть за матерью и сестрами. Прощание завершается крепкими объятиями.
Хамнет — имя сына Шекспира и его супруги. В 1596 году пара пережила его смерть: мальчик скончался в возрасте 11 лет. В основу фильма лег роман Мэгги О’Фаррелл «Хамнет». Писательница создала сценарий экранизации вместе с Чжао.
В актерский состав проекта также вошли Эмили Уотсон («Рассекая волны»), Джо Элвин («Разговоры с друзьями»), Джек Шаллу (исполнил главную роль в мюзикле «Гамильтон!») и Дэвид Уилмот («Чудо»). Роль Хамнета исполнит юный актер Джейкоби Джуп.