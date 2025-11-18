Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке

Фото: 20th Century Fox

20th Century Fox опубликовала отрывок из фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона — третьей части знаменитой серии. Премьера картины назначена на 19 декабря.

В минутном отрывке главные герои — Ло’ак, Кири, Туктирей и Майлз по прозвищу Паук — убегают от вулканического клана во главе с Варанг. Персонажи отправляются вниз по течению, и Ло’ак успокаивает остальных: «Салли никогда не сдаются».

Видео: 20th Century Fox

Антагонистами третьей части «Аватара» стал вулканический клан Мангкван из Пепельной деревни. Художник-постановщик Дилан Коул отмечал, что внешний вид этого места сильно контрастирует с тем, какой зритель видел Пандору прежде — яркой и красочной.

Недавно стало известно, что хронометраж «Огня и пепла» составит 3 часа 15 минут. Таким образом, это будет самая длинная лента в серии: первая часть шла 2 часа 42 минуты, а «Путь воды» — 3 часа 12 минут.

Большую часть материала, который лег в основу второго и третьего фильмов, снимали одновременно в 2017–2018 годах в течение 18 месяцев. Такой подход позволил выстроить единую сюжетную арку для ключевых персонажей, в частности для 15-летней Кири в исполнении Сигурни Уивер.

