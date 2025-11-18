Илон Маск ответил на обвинения Билли Айлиш: «Она не самая сообразительная»

Ранее, 30 октября, Айлиш обратилась к миллиардерам на церемонии вручения премии Music Innovator Awards: «Здесь есть несколько человек, у которых гораздо больше денег, чем у меня. Если вы миллиардеры, то почему вы миллиардеры? Никакой ненависти, но раздайте свои деньги, малыши».