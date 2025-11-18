Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest
В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025
Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков
Татьяна Буланова обвинила «энергосберегающую подтанцовку» в предательстве
В Лондоне открыли статую Бриджит Джонс
Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
Российские генетики смогли получить клонированного теленка с нормальным весом
В России мужчины стали на 40% чаще искать работу в сфере «женских» профессий
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника
«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»
В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
В парке «Краснодар» появится большая скульптура в виде девушки, обнимающей земной шар
Рокер Yungblud прервал мировой тур по состоянию здоровья
Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам
На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза
Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy

Илон Маск ответил на обвинения Билли Айлиш: «Она не самая сообразительная»

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Предприниматель Илон Маск ответил певице Билли Айлиш, ранее назвавшей его «гребаным жалким слабым сучьим трусом» за то, что он хочет стать первым в мире триллионером.

Пару дней назад Айлиш поделилась публикацией активистской организации My Voice My Choice. В ней указывается, куда бы Маск мог потратить свое состояние: на решение проблемы голода, вакцинацию миллионов младенцев от полиомиелита, спасение видов животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Маск ответил на твит со скриншотами сторис Айлиш и написал: «Она не самая сообразительная» («She’s not the sharpest tool in the shed»).

Ранее, 30 октября, Айлиш обратилась к миллиардерам на церемонии вручения премии Music Innovator Awards: «Здесь есть несколько человек, у которых гораздо больше денег, чем у меня. Если вы миллиардеры, то почему вы миллиардеры? Никакой ненависти, но раздайте свои деньги, малыши».

В зале во время речи Билли находились Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 208 млрд долларов, создатель «Звездных войн» Джордж Лукас, чей капитал составляет 5,2 млрд. Сама Айлиш на мероприятии сообщила, что пожертвует 11,5 млн долларов проектам, борющимся за «продовольственное равенство, справедливость для клиентов, сокращение углеродного загрязнения».

Расскажите друзьям