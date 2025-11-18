Илон Маск ответил на обвинения Билли Айлиш: «Она не самая сообразительная»

Предприниматель Илон Маск ответил певице Билли Айлиш, ранее назвавшей его «гребаным жалким слабым сучьим трусом» за то, что он хочет стать первым в мире триллионером.
Пару дней назад Айлиш поделилась публикацией активистской организации My Voice My Choice. В ней указывается, куда бы Маск мог потратить свое состояние: на решение проблемы голода, вакцинацию миллионов младенцев от полиомиелита, спасение видов животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Маск ответил на твит со скриншотами сторис Айлиш и написал: «Она не самая сообразительная» («She’s not the sharpest tool in the shed»).
Ранее, 30 октября, Айлиш обратилась к миллиардерам на церемонии вручения премии Music Innovator Awards: «Здесь есть несколько человек, у которых гораздо больше денег, чем у меня. Если вы миллиардеры, то почему вы миллиардеры? Никакой ненависти, но раздайте свои деньги, малыши».
В зале во время речи Билли находились Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 208 млрд долларов, создатель «Звездных войн» Джордж Лукас, чей капитал составляет 5,2 млрд. Сама Айлиш на мероприятии сообщила, что пожертвует 11,5 млн долларов проектам, борющимся за «продовольственное равенство, справедливость для клиентов, сокращение углеродного загрязнения».