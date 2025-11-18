На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest

В приложении «Госуслуги» появится встроенный сервис проверки скорости интернета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минцифры РФ.
Он заработает в декабре на базе российского ПО «Мегабитус». Пользователи смогут измерять скорость соединения и время задержки передачи данных. Обезличенные данные об интернет-соединении автоматически будут передаваться в Минцифры для оценки качества связи по стране, утверждается в материале «Известий».
Летом 2025 года Роскомнадзор заблокировал доступ к американскому сервису SpeedTest. В ведомстве объяснили блокировку тем, что сервис якобы собирает данные, которые могут быть использованы для кибератак на российские сайты и компании.
Недавно на «Госуслугах» появилась возможность поменять документы после смены фамилии одним заявлением. Россиянам можно одновременно обновить водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, загранпаспорт и данные в ЕГРН.