Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025
Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков
Татьяна Буланова обвинила «энергосберегающую подтанцовку» в предательстве
В Лондоне открыли статую Бриджит Джонс
Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
Российские генетики смогли получить клонированного теленка с нормальным весом
В России мужчины стали на 40% чаще искать работу в сфере «женских» профессий
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника
«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»
В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
В парке «Краснодар» появится большая скульптура в виде девушки, обнимающей земной шар
Рокер Yungblud прервал мировой тур по состоянию здоровья
Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам
На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза
Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
За год продажи сигарет в России упали на 23%

На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest

Фото: Агентство «Москва»

В приложении «Госуслуги» появится встроенный сервис проверки скорости интернета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минцифры РФ.

Он заработает в декабре на базе российского ПО «Мегабитус». Пользователи смогут измерять скорость соединения и время задержки передачи данных. Обезличенные данные об интернет-соединении автоматически будут передаваться в Минцифры для оценки качества связи по стране, утверждается в материале «Известий».

Летом 2025 года Роскомнадзор заблокировал доступ к американскому сервису SpeedTest. В ведомстве объяснили блокировку тем, что сервис якобы собирает данные, которые могут быть использованы для кибератак на российские сайты и компании.

Недавно на «Госуслугах» появилась возможность поменять документы после смены фамилии одним заявлением. Россиянам можно одновременно обновить водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, загранпаспорт и данные в ЕГРН.

Расскажите друзьям