На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest

Он заработает в декабре на базе российского ПО «Мегабитус». Пользователи смогут измерять скорость соединения и время задержки передачи данных. Обезличенные данные об интернет-соединении автоматически будут передаваться в Минцифры для оценки качества связи по стране, утверждается в материале «Известий».