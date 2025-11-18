В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы

В вагонах класса люкс российских поездов дальнего следования в 2026 году появятся пижамы, сообщил РИА «Новости» генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов.
«В 2026 году в вагонах люкс ряда поездов мы предложим новую сервисную услугу. Для пассажиров теперь будут предусмотрены индивидуальные пижамы, которые позволят нашим путешественникам почувствовать себя как дома и наполнят поездку уютом и комфортом», — пояснил Пястолов.
Пижама будет включена в стоимость сервисных услуг, доплачивать за нее не потребуется.
Ранее в купейных вагонах поездов дальнего следования были выделены специальные места, которые смогут приобрести исключительно пассажиры с детьми.
В каждом поезде оборудовали одно или два таких купе. При выборе билетов на официальном сайте РЖД или в кассах эти места отмечены специальным значком.