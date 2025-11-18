В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы

«В 2026 году в вагонах люкс ряда поездов мы предложим новую сервисную услугу. Для пассажиров теперь будут предусмотрены индивидуальные пижамы, которые позволят нашим путешественникам почувствовать себя как дома и наполнят поездку уютом и комфортом», — пояснил Пястолов.