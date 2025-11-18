Дресс-кодом бала Met Gala 2026, который пройдет 4 мая в Институте костюма Метрополитен-музея, станет «Искусство костюма» («Costume Art»). Об этом рассказал Эндрю Болтон, главный куратор площадки.
Посетители бала первые увидят расположенные рядом с главным залом новые галереи Condé Nast площадью более 1100 квадратных метров. Их открытие и призвана отметить задуманная Болтоном выставка «Искусство костюма», ставящая в центр не просто моду, но тело и его связь с модой.
«То, что объединяет все кураторские отделы и галереи музея, — это мода, или одетое тело. Это общая нить, проходящая через весь музей, что и было первоначальной идеей выставки, это озарение: я знаю, что нас часто считали „падчерицей“ [музея], но на самом деле одетое тело находится на первом плане в каждой галерее, которую вы посещаете. Даже обнаженная натура никогда не „голая“. Она всегда несет в себе культурные ценности и идеи», — пояснил Болтон.
Куратор отметил, что традиционно выставки Института костюма подчеркивали привлекательность одежды, а манекены исчезали под нарядами. Новый проект рассматривает «центральность одетого тела в обширной коллекции музея» в трех аспектах: классическое и обнаженное тело, тела, которые часто остаются без внимания (стареющие тела, беременные тела), универсальное анатомическое тело.
Точный дресс-код Met Gala пока не раскрывается. Предположительно, он потребует от гостей переосмыслить свои тела как объекты искусства.