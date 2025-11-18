Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest
В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025
Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков
Татьяна Буланова обвинила «энергосберегающую подтанцовку» в предательстве
В Лондоне открыли статую Бриджит Джонс
Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
Российские генетики смогли получить клонированного теленка с нормальным весом
В России мужчины стали на 40% чаще искать работу в сфере «женских» профессий
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника
«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»
В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
В парке «Краснодар» появится большая скульптура в виде девушки, обнимающей земной шар
Рокер Yungblud прервал мировой тур по состоянию здоровья
Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам
На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза
Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy

Тема Met Gala 2026 — «Искусство костюма»

Фото: The Metropolitan Museum of Art/Anna-Marie Kellen

Дресс-кодом бала Met Gala 2026, который пройдет 4 мая в Институте костюма Метрополитен-музея, станет «Искусство костюма» («Costume Art»). Об этом рассказал Эндрю Болтон, главный куратор площадки.

Посетители бала первые увидят расположенные рядом с главным залом новые галереи Condé Nast площадью более 1100 квадратных метров. Их открытие и призвана отметить задуманная Болтоном выставка «Искусство костюма», ставящая в центр не просто моду, но тело и его связь с модой.

«То, что объединяет все кураторские отделы и галереи музея, — это мода, или одетое тело. Это общая нить, проходящая через весь музей, что и было первоначальной идеей выставки, это озарение: я знаю, что нас часто считали „падчерицей“ [музея], но на самом деле одетое тело находится на первом плане в каждой галерее, которую вы посещаете. Даже обнаженная натура никогда не „голая“. Она всегда несет в себе культурные ценности и идеи», — пояснил Болтон.

Куратор отметил, что традиционно выставки Института костюма подчеркивали привлекательность одежды, а манекены исчезали под нарядами. Новый проект рассматривает «центральность одетого тела в обширной коллекции музея» в трех аспектах: классическое и обнаженное тело, тела, которые часто остаются без внимания (стареющие тела, беременные тела), универсальное анатомическое тело.

Точный дресс-код Met Gala пока не раскрывается. Предположительно, он потребует от гостей переосмыслить свои тела как объекты искусства.

