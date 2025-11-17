Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025

Ведущий и продюсер премии The Game Awards Джефф Кили объявил номинантов этого года. На сайте уже можно проголосовать за любимые проекты.
Самым номинируемым в истории премии тайтлом стал Clair Obscur: Expedition 33 — 12 номинаций. Игра поборется за звание «Игры года» вместе с Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong и Kingdom Come: Deliverance II.
Вслед за Clair Obscur: Expedition 33 по 8 номинаций получили Death Stranding 2: On the Beach и Ghost of Yotei. Hades II получила 6 номинаций, Hollow Knight: Silksong — 5, а Split Fiction номинирована на 4 награды.
Церемония вручения премии состоится 11 декабря. Список номинантов в основных категориях ниже:
Игра года
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Самая ожидаемая игра
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel’s Wolverine
- Resident Evil Requiem
- The Witcher IV
Лучший сюжет
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Лучшая инди-игра
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong