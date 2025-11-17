Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025

Ведущий и продюсер премии The Game Awards Джефф Кили объявил номинантов этого года. На сайте уже можно проголосовать за любимые проекты. 

Самым номинируемым в истории премии тайтлом стал Clair Obscur: Expedition 33 — 12 номинаций. Игра поборется за звание «Игры года» вместе с Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong и Kingdom Come: Deliverance II.

Вслед за Clair Obscur: Expedition 33 по 8 номинаций получили Death Stranding 2: On the Beach и Ghost of Yotei. Hades II получила 6 номинаций, Hollow Knight: Silksong — 5, а Split Fiction номинирована на 4 награды. 

Церемония вручения премии состоится 11 декабря. Список номинантов в основных категориях ниже:

Игра года 

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

Самая ожидаемая игра 

  • 007 First Light
  • Grand Theft Auto VI
  • Marvel’s Wolverine
  • Resident Evil Requiem
  • The Witcher IV

Лучший сюжет 

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Silent Hill f

Лучшая инди-игра 

  • Absolum
  • Ball x Pit
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
