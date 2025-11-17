Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
Татьяна Буланова обвинила «энергосберегающую подтанцовку» в предательстве
В Лондоне открыли статую Бриджит Джонс
Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
Российские генетики смогли получить клонированного теленка с нормальным весом
В России мужчины стали на 40% чаще искать работу в сфере «женских» профессий
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника
«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»
В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
В парке «Краснодар» появится большая скульптура в виде девушки, обнимающей земной шар
Рокер Yungblud прервал мировой тур по состоянию здоровья
Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам
На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза
Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
За год продажи сигарет в России упали на 23%
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион

Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Москве за понедельник и вторник может выпасть до 20 миллиметров осадков ― почти 40% месячной нормы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет «Интерфакс».

Помимо ливня в городе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Городские службы работают в усиленном режиме, добавил чиновник.

Дептранс рекомендует во вторник использовать для поездок городской транспорт. В центре возможны проблемы с движением из‑за плохой погоды.

По прогнозу Гидрометцентра, завтра воздух в столице прогреется до +7 или даже до +10 градусов. Однако к вечеру вторника температура упадет до нуля.

