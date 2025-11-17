Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков

В Москве за понедельник и вторник может выпасть до 20 миллиметров осадков ― почти 40% месячной нормы. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет «Интерфакс».
Помимо ливня в городе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Городские службы работают в усиленном режиме, добавил чиновник.
Дептранс рекомендует во вторник использовать для поездок городской транспорт. В центре возможны проблемы с движением из‑за плохой погоды.
По прогнозу Гидрометцентра, завтра воздух в столице прогреется до +7 или даже до +10 градусов. Однако к вечеру вторника температура упадет до нуля.