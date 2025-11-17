Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка

Disney представил первый трейлер игрового ремейка «Моаны». Он выйдет в зарубежный прокат 10 июля 2026 года.
Главную роль в фильме исполнила 17-летняя дебютантка Кэтрин Лагааиа. Могущественного полубога Мауи, как и в оригинальном мультфильме 2016 года, вновь играет Дуэйн Джонсон.
Режиссером фильма выступает Томас Кейл, а за сценарий вместе с Джаредом Бушем (сценарист оригинала) отвечает Дана Ледю Миллер. Музыкальное сопровождение вновь создаст Марк Манчина, а Лин-Мануэль Миранда выступит одним из продюсеров.
Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.