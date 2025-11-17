Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
Валерий Карпин заявил об уходе из ФК «Динамо»

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин решил покинуть пост тренера московского «Динамо». 

Как сообщил сам Карпин, это «взвешенное и продуманное решение», которое позволит ему полностью сконцентрироваться на работе со сборной.

«Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам „Динамо“. Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов», — сказал тренер.

Карпин отметил, что для него единственным приоритетом будут результаты сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года. Под его руководством клуб завершил первый круг Российской Премьер-Лиги на 10-м месте.

