Валерий Карпин заявил об уходе из ФК «Динамо»

«Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам „Динамо“. Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов», — сказал тренер.