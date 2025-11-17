Татьяна Буланова обвинила «энергосберегающую подтанцовку» в предательстве

Татьяна Буланова больше не будет работать с танцорами, которые прославились благодаря своей «энергосберегающей» хореографии. Об этом сообщает «СтарХит».
Дмитрий Берегуля ушел из коллектива в начале сентября из‑за проблем со спиной. Сейчас же команду покинули два других героя тиктоков ― супруги Максим и Алена Алалыкины. Татьяна Буланова обвинила их в предательстве.
«Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Если вы их где‑то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво», ― цитирует ее слова «СтарХит».
Буланова сказала, что Алалыкины ее просто подвели, не уточнив подробностей конфликта. Уже месяц она выступает с другими танцорами. «Какие‑то танцы поставила Алла Духова. В „Один день“ другая хореография теперь. Да там и танцев-то не было», — отметила певица.
Она отметила, что не примет Максима и Алену, если те захотят вернуться в группу. «Я на них не злюсь, я с ними буду здороваться, но работать уже не буду. Там есть определенные моменты. Это просто предательство настоящее», — добавила артистка.
Сами танцоры не стали комментировать конфликт. Дмитрий Берегуля сказал, что не знает, что дальше собираются делать его бывшие партнеры по подтанцовке, отметив, что у него с ними нормальные отношения.
В августе танцоры Татьяны Булановой стали звездами соцсетей. Все благодаря их ярким выступлениям с медленными и минималистичными движениями. В комментариях под видео шутили: «Певица не бросила тех, с кем начинала», «Чисто номер родителей на выпускном». «Афиша Daily» тогда поговорила с Берегулей. Танцор, в частности, сказал, что вместе с хейтом они получают огромное количество поддержки.