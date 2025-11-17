Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
В Лондоне открыли статую Бриджит Джонс

Фото: Universal Pictures

На лондонской Лестер-сквер открыли памятник героине ромкома Бриджит Джонс. Статуя, изображающая Бриджит с ее дневником, заняла место между Гарри Поттером, Мэри Поппинс и Паддингтоном.

На церемонии открытия присутствовала Рене Зеллвегер, сыгравшая эту роль в четырех фильмах франшизы. Актриса призналась, что Бриджит стала для нее «большим благословением». «Мы все чувствуем родство с Бриджит, потому что она помогает нам чувствовать себя увиденными», — поделилась актриса.

Это первый памятник на Лестер-сквер, посвященный персонажу из жанра романтической комедии. Автор книг о Бриджит Джонс Хелен Филдинг выразила восторг по поводу того, что ее героиня встала в один ряд с британскими иконами. «Это повод для всех поднять бокал шардоне за то, чтобы оставаться „такими, как есть“», — отметила она.

История Бриджит Джонс началась в 1995 году как анонимная колонка в газете The Independent, которую Филдинг вела от лица одинокой женщины за тридцать. Успех дневника привел к выходу четырех романов и четырех экранизаций, собравших в сумме более 640 млн фунтов стерлингов. 

Последний фильм, «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», вышедший в 2025 году, рассказывает о попытке героини вернуться к личной жизни после смерти мужа Марка Дарси.

