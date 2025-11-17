В Лондоне открыли статую Бриджит Джонс

Это первый памятник на Лестер-сквер, посвященный персонажу из жанра романтической комедии. Автор книг о Бриджит Джонс Хелен Филдинг выразила восторг по поводу того, что ее героиня встала в один ряд с британскими иконами. «Это повод для всех поднять бокал шардоне за то, чтобы оставаться „такими, как есть“», — отметила она.