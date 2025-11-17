Российские генетики смогли получить клонированного теленка с нормальным весом

Все клонированные телята были получены с помощью метода ручного клонирования. Их эмбрионы созданы из клетки высокопродуктивной коровы голштинской породы весом около 800 килограмм. Эта корова отличалась длительным репродуктивным периодом (более десяти лет) и повышенными показателями надоев ― около 18 тонн молока за лактацию при среднем значении в 10 тонн.