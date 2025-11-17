Российские генетики смогли получить клонированного теленка с нормальным весом

На ферме предприятия «Рассвет» в Краснодарском крае родились два клонированных теленка ― Милка и Искорка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Прогресс агро».
У одного из новорожденных телят ― Милки ― вес оказался в пределах нормы, 32,5 килограмма. Это редкость, поскольку клоны часто страдают от крупноплодия (причем однозначного научного объяснения этому пока нет).
Для сравнения, первый клон Звездочка, появившийся на свет в марте 2024 года, при рождении весил 70 килограмм ― почти вдвое больше нормы. Вес Искорки составил 56 килограмм.
Генетики предполагают, что повышенный вес мог быть связан с тем, что эмбрионы формировались в питательной среде с добавлением сыворотки коровьей крови. В случае с Милкой и Искоркой генетики использовали синтетические среды.
Все клонированные телята были получены с помощью метода ручного клонирования. Их эмбрионы созданы из клетки высокопродуктивной коровы голштинской породы весом около 800 килограмм. Эта корова отличалась длительным репродуктивным периодом (более десяти лет) и повышенными показателями надоев ― около 18 тонн молока за лактацию при среднем значении в 10 тонн.
«Рождение как Звездочки, так и Милки с Искоркой — это важные вехи программы, но далеко не ее финальная точка. Наша ключевая задача — подтвердить в дальнейшем, что клоны способны иметь потомство и высокие показатели продуктивности надоя донора полностью сохраняются», — отметил эмбриолог Петр Икономов.
В мире существуют тысячи клонированных животных, но точное их число неясно. Это связано с тем, что многие операции по клонированию проводятся в частных исследовательских институтах или компаниях, где данные могут быть конфиденциальными. В отчете Compassion in World Farming за 2010 год сообщалось о 6000 клонированных сельскохозяйственных животных.
По данным Humane Society, лишь 5–6% эмбрионов, полученных при клонировании крупного рогатого скота, выживают и становятся здоровыми взрослыми животными.