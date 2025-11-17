В России мужчины стали на 40% чаще искать работу в сфере «женских» профессий

В 2025 году российские мужчины стали на 40% чаще размешать резюме на позиции, традиционно считавшиеся женскими. Об этом сообщают «Известия».
По данным сервиса «Авито Работа», число резюме мужчин, желающих работать нянями, за последний год выросло на 56%. Интерес к позиции медбрата вырос на 52%. Число претендентов на должность воспитателя увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом.
По данным портала Superjob, к профессиям, в которых доминируют женщины, относятся секретари (97% женщин), портные и швеи (89%), акушеры-гинекологи (84%), фармацевты (83%), помощники руководителя (82%), кондитеры (81%), учителя (75%) и медсестры (74%).
Ранее по итогам 2024 года Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах среди государств «Большой двадцатки» (G20).
Самое большое несоответствие выявили в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше, чем мужчин. В Индии этот показатель составил 30,41%. В России заработок мужчин оказался на 30,36% выше, чем у женщин.