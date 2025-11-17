Вышел тизер игрового ремейка «Моаны». Главную роль исполнила 17-летняя дебютантка
Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»

Фото: Netflix

Netflix полноценный трейлер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника» — третьей части детективной франшизы Райана Джонсона. Премьера на стриминге ожидается 12 декабря.


На этот раз Бенуа Блан расследует убийство в небольшом городке. При отсутствии подозреваемых местный шеф полиции Джеральдин Скотт объединяется с детективом, чтобы распутать дело, которое ставит под сомнение всю логику.

Как и в предыдущих частях, Райан Джонсон выступил сценаристом и режиссером проекта. Главную роль вновь исполняет Дэниел Крейг. 

К нему в новом фильме присоединились Джош О’Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Керри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спэни, Дэрил МакКормак и Томас Хейден Черч. 
 

