Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»

Netflix полноценный трейлер фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника» — третьей части детективной франшизы Райана Джонсона. Премьера на стриминге ожидается 12 декабря.
На этот раз Бенуа Блан расследует убийство в небольшом городке. При отсутствии подозреваемых местный шеф полиции Джеральдин Скотт объединяется с детективом, чтобы распутать дело, которое ставит под сомнение всю логику.
Как и в предыдущих частях, Райан Джонсон выступил сценаристом и режиссером проекта. Главную роль вновь исполняет Дэниел Крейг.
К нему в новом фильме присоединились Джош О’Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Керри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спэни, Дэрил МакКормак и Томас Хейден Черч.