В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
В Лондоне открыли статую Бриджит Джонс
Российские генетики смогли получить клонированного теленка с нормальным весом
В России мужчины стали на 40% чаще искать работу в сфере «женских» профессий
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника
«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»
В парке «Краснодар» появится большая скульптура в виде девушки, обнимающей земной шар
Рокер Yungblud прервал мировой тур по состоянию здоровья
Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам
На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза
Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
За год продажи сигарет в России упали на 23%
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт

Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»

Фото: Netflix

Netflix полноценный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» — третьей части детективной франшизы Райана Джонсона. Премьера на стриминге ожидается 12 декабря.


На этот раз Бенуа Блан расследует убийство в небольшом городке. При отсутствии подозреваемых местный шеф полиции Джеральдин Скотт объединяется с детективом, чтобы распутать дело, которое ставит под сомнение всю логику.

Как и в предыдущих частях, Райан Джонсон выступил сценаристом и режиссером проекта. Главную роль вновь исполняет Дэниел Крейг. 

К нему в новом фильме присоединились Джош О’Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Керри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спэни, Дэрил МакКормак и Томас Хейден Черч. 
 

