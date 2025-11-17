В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы

Фото: Don Arnold/Getty Images

Австралиец Вэнь Джонсон, набросившийся на Ариану Гранде, приговорен к девяти дням тюрьмы. Об этом сообщает The Straits Times.

26-летний фанат кинулся обнимать актрису 13 ноября на премьере фильма «Злая-2» в Сингапуре. Он перепрыгнул ограждение, когда звезды картины шли по желтой ковровой дорожке. Добравшись до Гранде, мужчина обхватил ее рукой и начал подпрыгивать.

Вэня остановила партнерша Гранде по фильму Синтия Эриво, встав между ними, пока нарушителя не задержала охрана. После того как австралийца увели, он вернулся и во второй раз попытался перелезть через ограждения, но был повален на землю сотрудниками охраны.

Позже той же ночью Вэнь выложил видео инцидента в соцсетях с подписью: «Дорогая Ариана Гранде, спасибо, что позволила мне прыгать по желтому ковру вместе с тобой».

Около полуночи 14 ноября мужчину задержали. Ему предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, за которое в Сингапуре грозит до трех месяцев тюрьмы и штраф до 2000 долларов.

Выяснилось, что Вэнь Джонсон прибыл в Сингапур 11 ноября по 90-дневной туристической визе, чтобы посетить премьеру фильма и отдохнуть. В прошлом он срывал и другие крупные мероприятия ― например, концерт Кэти Перри в Сиднее в июне и финал забега на 100 метров на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В суде Вэнь признал вину. Когда его спросили, хочет ли он что‑то сказать в свое оправдание, подсудимый ответил: «Я больше так не буду, Ваша честь». Назначая наказание, судья отметил, что это не первое такое нарушение Вэня, но раньше мужчина избегал наказания.

«Возможно, вы думали, что и здесь произойдет то же самое, но, мистер Вэнь, вы ошибались. Имейте в виду: у каждого поступка есть последствия», ― сказал судья.

