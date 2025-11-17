Участникам не предлагали готовых вариантов ответа, а попросили самостоятельно описать один рискованный выбор, который им пришлось совершить. Независимо от демографических характеристик большинство респондентов чаще всего называли выборы, связанные с работой: устройство на новую должность или увольнение без готовой альтернативы.