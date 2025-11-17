В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу

Фото: Freepik/Freepik

Психологи из Цюрихского университета провели опрос среди более 4000 швейцарцев, чтобы составить список рискованных жизненных выборов, вызывающих у людей наибольший стресс. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Science, основные тезисы пересказало издание PopSci.

Участникам не предлагали готовых вариантов ответа, а попросили самостоятельно описать один рискованный выбор, который им пришлось совершить. Независимо от демографических характеристик большинство респондентов чаще всего называли выборы, связанные с работой: устройство на новую должность или увольнение без готовой альтернативы.

© Psychological Science, Frey et al.

Вслед за этими пунктами в рейтинге расположились инвестирование, вождение автомобиля, открытие собственного бизнеса, покупка недвижимости и решение пойти на операцию. Вступление в брак заняло в списке лишь восьмую строчку.

Выводы исследования разошлись с первоначальными гипотезами ученых. Психологи предполагали, что в топе окажутся решения, связанные со здоровьем, но в итоге в верхушке рейтинга преобладали темы карьеры и финансов.

