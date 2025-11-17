В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
Эль Фэннинг рассказала, что жалеет о съемках у Андрея Кончаловского

Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Голливудская актриса Эль Фэннинг на подкасте «Off Menu» рассказала, что картина российского режиссера Андрея Кончаловского худшая в ее карьере.

Когда Эль было девять лет, она снималась в роли Мэри в экранизации сказки «Щелкунчик и Крысиный король» Кончаловского. Актриса считает, что у Кончаловского получился очень странный фильм про Щелкунчика.

«У него 0% „свежести“ на [сайте] Rotten Tomatoes. Это худший [фильм]. <…> Не смотрите его. Я сама его не видела. Я была ребенком. Я не имею к этому отношения! <…> Я не знаю, о чем они думали, когда изобретали этот велосипед», — сказала актриса.

Видео: Off Menu/Youtube

Фильм «Щелкунчик и Крысиный король» вышел в 2010 году. Помимо Эль Фэннинг, в картине снялись Натан Лейн, Фрэнсис де ла Тур и Юлия Высоцкая.

Ранее другая актриса — Эмили Блант — назвала Кончаловского «ужасным и мерзким». По словам Блант, работа с режиссером оставила у нее ощущение «оболочки прежней себя».

