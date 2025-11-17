В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом

Фото: Vans

Калифорнийский бренд кроссовок Vans представил коллекцию  Old Skool 36 Pearlized с двумя состаренными парами кед, вышитыми жемчугом, сообщает Hypebeast. Стоимость одной пары составит 130 долларов (около 10,5 тыс. рублей).

Премиальная коллекция включает в себя две расцветки — «фуксия» и «маршмеллоу». Обувь была впервые представлена на ComplexCon в Лас-Вегасе, а с завтрашнего дня будет доступна к заказу на официальном сайте Vans.

Одна модель выполнена в розовом цвете с черными вставками и белой контрастной строчкой. Решение навеяно эмо- и панк-палитрой. Вторая пара кед белая, состаренная. Другого цвета лишь полоска на подошве: она черная. Шнурки обеих моделей тоже специально выглядят поношенными.

В августе Vans выпустил клоги в коллаборации с художником Стерлингом Руби. Модель Future Clog запомнилась массивным и асимметричным силуэтом. На создание обуви вдохновило детство Руби, проведенное в Нидерландах: его родственники часто носили клоги для работы в саду и мастерской.

