В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах

Фото: Jason Mayer/Unsplash

Нейросеть «Городовой» начала искать наледь и снег на крышах нежилых зданий в Петербурге, пишет РИА «Новости».

При фиксации нарушения собственнику здания выпишут штраф в размере 100 тыс. рублей. «Требование в автоматическом режиме проконтролируют 8 мобильных нейросетевых комплексов „Городовой“. С выпадением осадков в них включили функцию по выявлению наледи и снежных шапок на кровлях нежилых зданий», — говорится в сообщении государственной административно-технической инспекции.

Cистема уже выявила проблемы с содержанием имущества у 21 собственника. Им назначили штрафы на 2,1 млн рублей.

Недавно в Петербурге специальную нейросеть научили выявлять борщевик. Теперь восемь ИИ-комплексов ежедневно ездят во всех районах города и ищут это растение.

