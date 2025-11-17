В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах

При фиксации нарушения собственнику здания выпишут штраф в размере 100 тыс. рублей. «Требование в автоматическом режиме проконтролируют 8 мобильных нейросетевых комплексов „Городовой“. С выпадением осадков в них включили функцию по выявлению наледи и снежных шапок на кровлях нежилых зданий», — говорится в сообщении государственной административно-технической инспекции.