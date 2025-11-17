В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря

Фото: Design Pics Editorial/Getty Images

Эрмитаж объявил о повышении цен на входные билеты, которое вступит в силу 1 декабря 2025 года.

Базовая стоимость для взрослых посетителей вырастет до 700 рублей. Таким образом, главный музей Петербурга сравнялся по базовому тарифу с Третьяковской галереей и Русским музеем.

До 31 марта 2026 года в музее останутся доступными вечерние сеансы по вторникам, пятницам и субботам, в 17.00, 17.30 и 18.00. В эти часы посещение будет стоить 500 рублей. Кроме того, продолжат действовать социальные программы.

Так, восемь дней в году музей будет открыт для бесплатного посещения всеми желающими, еще каждый четверг бесплатно смогут пройти посетители до 18 лет, студенты и пенсионеры. Дети до 14 лет, многодетные семьи, участники спецоперации и их семьи имеют право на бесплатное посещение ежедневно.

В Эрмитаже пояснили, что повышение цен — вынужденная мера, вызванная резким ростом расходов на содержание музея, обеспечение безопасности и сохранности экспонатов.

«Необходимость корректировки цены была очевидна давно, но музей принял решение дождаться окончания высокого туристического сезона и осенних школьных каникул. При этом Эрмитаж продолжает наращивать объемы льгот для посетителей: почти каждый третий наш гость приходит в музей бесплатно или по сниженной цене», — отметили в музее.
 

