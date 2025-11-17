Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев попросил родителей не пугать детей работой дворника. Об этом пишет РБК.
Об этом Музаев сказал во время Всероссийской встречи с родителями. «Это не мотивация, когда родитель говорит: „Я знаю, ты провалишь [экзамен], будешь работать дворником“. Это абсолютно не мотивация. [Эта фраза] часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — возмутился чиновник.
По его мнению, необходимо показать ребенку, что родитель ему доверяет и готов вместе преодолевать трудности, связанные с экзаменами. «Если вы отработаете эти моменты, стресса не будет ни у вас, ни у вашего ребенка», — заключил Анзор Музаев.
Между тем среди всех специалистов в области ЖКХ по итогам сентября — октября 2025 года самый высокий годовой рост предлагаемых зарплат был у дворников. Им стали предлагать в среднем 71,8 тыс. рублей в месяц. Это на 56% больше, чем в такой же период прошлого года.