Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника

Фото: Агентство «Москва»

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев попросил родителей не пугать детей работой дворника. Об этом пишет РБК.

Об этом Музаев сказал во время Всероссийской встречи с родителями. «Это не мотивация, когда родитель говорит: „Я знаю, ты провалишь [экзамен], будешь работать дворником“. Это абсолютно не мотивация. [Эта фраза] часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — возмутился чиновник.

По его мнению, необходимо показать ребенку, что родитель ему доверяет и готов вместе преодолевать трудности, связанные с экзаменами. «Если вы отработаете эти моменты, стресса не будет ни у вас, ни у вашего ребенка», — заключил Анзор Музаев.

Между тем среди всех специалистов в области ЖКХ по итогам сентября — октября 2025 года самый высокий годовой рост предлагаемых зарплат был у дворников. Им стали предлагать в среднем 71,8 тыс. рублей в месяц. Это на 56% больше, чем в такой же период прошлого года.

