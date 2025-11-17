Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника

Об этом Музаев сказал во время Всероссийской встречи с родителями. «Это не мотивация, когда родитель говорит: „Я знаю, ты провалишь [экзамен], будешь работать дворником“. Это абсолютно не мотивация. [Эта фраза] часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — возмутился чиновник.