«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент

Криминальный триллер «Иллюзия обмана-3» собрал 538 млн рублей за первый уик-энд в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.
Это лучший старт года среди зарубежных лент и второй показатель среди всех фильмов. Больше в 2025-м за первый уик-энд ― 546 млн ― собрала лишь комедия «Батя-2. Дед», замечает «Бюллетень кинопрокатчика».
«Иллюзия обмана-3» с большим отрывом опережает фильм со второй строчки российского прокатного рейтинга ― отечественную сказку «Яга на нашу голову», которая заработала за премьерный уик-энд чуть меньше 95 млн рублей.
Перед началом уик-энда триквелу приключенческой франшизы прогнозировали порядка 450 млн рублей.
Как отмечает DTF, «Иллюзия обмана-3» уступила по стартовым сборам новогодним фильмам вроде «Волшебника Изумрудного города». Однако те выходили в долгий праздничный период, поэтому их первым уик-эндом на портале ЕАИС считается период с 1 по 8 января.
Третья часть «Иллюзии обмана» возглавила и мировой бокс-офис. За первый уик-энд картина собрала 75,5 млн долларов.