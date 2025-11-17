В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»
В парке «Краснодар» появится большая скульптура в виде девушки, обнимающей земной шар
Рокер Yungblud прервал мировой тур по состоянию здоровья
Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам
На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза
Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
За год продажи сигарет в России упали на 23%
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент

Фото: Lionsgate

Криминальный триллер «Иллюзия обмана-3» собрал 538 млн рублей за первый уик-энд в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Это лучший старт года среди зарубежных лент и второй показатель среди всех фильмов. Больше в 2025-м за первый уик-энд ― 546 млн ― собрала лишь комедия «Батя-2. Дед», замечает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Иллюзия обмана-3» с большим отрывом опережает фильм со второй строчки российского прокатного рейтинга ― отечественную сказку «Яга на нашу голову», которая заработала за премьерный уик-энд чуть меньше 95 млн рублей.

Перед началом уик-энда триквелу приключенческой франшизы прогнозировали порядка 450 млн рублей.

Как отмечает DTF, «Иллюзия обмана-3» уступила по стартовым сборам новогодним фильмам вроде «Волшебника Изумрудного города». Однако те выходили в долгий праздничный период, поэтому их первым уик-эндом на портале ЕАИС считается период с 1 по 8 января.

Третья часть «Иллюзии обмана» возглавила и мировой бокс-офис. За первый уик-энд картина собрала 75,5 млн долларов.

Иллюзия обмана-3
Триллер / с 16 ноября
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям