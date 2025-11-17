В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»

Фото: Warner Bros.

Джозеф Косински хотел бы снять сиквел «F1» — спортивной драмы с Брэдом Питтом, вышедшей в прокат летом. Об этом он рассказал изданию Variety.

На вопрос о сроках Косински ответил, что команда находится на этапе творческих поисков. «Мы сейчас находимся на той стадии, когда мы просто мечтаем и придумываем, какой будет следующая глава для Сонни Хейса и для [команды] APXGP. Но, знаете, судя по реакции со всего мира на этот фильм, люди хотят это видеть. Я бы с радостью вернулся и снял сиквел, потому что было так весело снимать первую часть», — поделился режиссер.

Видео: @variety

По сюжету «F1» бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт) покинул трек после серьезной аварии в девяностых, но спустя годы он возвращается, чтобы стать наставником для гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса (Дамсон Идрис).

Уже летом картина побила несколько рекордов: сначала она возглавила список самых кассовых фильмов Apple TV+, а затем стала и самым кассовым проектом в фильмографии Брэда Питта.

