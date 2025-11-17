В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы

В музее-заповеднике «Коломенское», на новой набережной, появится самый длинный каток столицы. Работы над проектом уже близятся к завершению, рассказали в телеграм-канале «Городское хозяйство Москвы».
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, ледовая трасса длиной 1,7 километра расположится на участке между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Ее общая площадь составит почти 13,5 тыс. квадратных метров.
Главной достопримечательностью катка станет инсталляция «звездное небо», для создания которой используют гирлянду более чем из 14 млн светодиодных ламп. Их разместят на 400 опорах высотой 6 метров. На вечерних катаниях лед будет подсвечиваться встроенными в борт светильниками. Единовременно на катке смогут находиться более 2500 человек.
Инфраструктура для будущего катка была подготовлена заранее. При благоустройстве набережной были заложены необходимые инженерные коммуникации и установлены 10 холодильных установок.
В настоящее время уже подготовлено основание, и с наступлением устойчивых морозов рабочие приступят к послойной заливке льда. Для прохода на каток организуют 12 турникетных групп.