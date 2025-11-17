В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
Психологи выяснили, какие решения даются людям тяжелее всего. На первом месте — устройство на работу
Австралиец, набросившийся на Ариану Гранде, получил девять дней тюрьмы
Эрмитаж повысит цены на билеты с 1 декабря
Vans выпустил премиальную версию кед Old Skool с жемчугом
В Петербурге нейросеть будет выявлять сосульки на крышах
Глава Рособрнадзора попросил родителей не пугать детей работой дворника
«Иллюзия обмана-3» показала лучший старт года в российском прокате среди зарубежных лент
Джозеф Косински ведет переговоры с Apple о сиквеле «F1»
В парке «Краснодар» появится большая скульптура в виде девушки, обнимающей земной шар
Рокер Yungblud прервал мировой тур по состоянию здоровья
Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам
На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза
Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
За год продажи сигарет в России упали на 23%
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы

Фото: телеграм-канал «Городское хозяйство Москвы»

В музее-заповеднике «Коломенское», на новой набережной, появится самый длинный каток столицы. Работы над проектом уже близятся к завершению, рассказали в телеграм-канале «Городское хозяйство Москвы».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, ледовая трасса длиной 1,7 километра расположится на участке между Голосовым оврагом и южной частью набережной. Ее общая площадь составит почти 13,5 тыс. квадратных метров.

Главной достопримечательностью катка станет инсталляция «звездное небо», для создания которой используют гирлянду более чем из 14 млн светодиодных ламп. Их разместят на 400 опорах высотой 6 метров. На вечерних катаниях лед будет подсвечиваться встроенными в борт светильниками. Единовременно на катке смогут находиться более 2500 человек.

Инфраструктура для будущего катка была подготовлена заранее. При благоустройстве набережной были заложены необходимые инженерные коммуникации и установлены 10 холодильных установок.

В настоящее время уже подготовлено основание, и с наступлением устойчивых морозов рабочие приступят к послойной заливке льда. Для прохода на каток организуют 12 турникетных групп.

Расскажите друзьям