В «Коломенском» откроется один из самых длинных катков Москвы

Главной достопримечательностью катка станет инсталляция «звездное небо», для создания которой используют гирлянду более чем из 14 млн светодиодных ламп. Их разместят на 400 опорах высотой 6 метров. На вечерних катаниях лед будет подсвечиваться встроенными в борт светильниками. Единовременно на катке смогут находиться более 2500 человек.