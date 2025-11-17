В парке «Краснодар» появится большая скульптура в виде девушки, обнимающей земной шар

В парке «Краснодар» появится большая скульптура, пишет местное издание 93.ru. Это будет обнаженная девушка, сидящая в позе лотоса и обнимающая земной шар.
Предположительно, работа принадлежит известному итальянскому скульптору Лоренцо Куинну. Аналогичная скульптура входит в его серию «Сила природы». Сейчас арт-объект устанавливают рабочие.
Лоренцо Куинн — современный итальянский скульптор, сын голливудского актера Энтони Куинна. Он родился в Риме и учился в Американской академии изящных искусств в Нью-Йорке. Среди его работ статуя святого Антония Падуанского, выполненная по заказу Ватикана, и скульптура «Древо жизни» перед церковью Святого Мартина в Бирмингеме.
Недавно в парке «Краснодар» начали установку арт-объектов в виде голов из каучука. Их диаметр достигает 1,2 метра. Каждая изображает разные эмоции. Проект был разработан лондонской компанией IL Nature.
Фото: @park_galitskogo
