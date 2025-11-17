В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза
Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
За год продажи сигарет в России упали на 23%
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
Роскосмос показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона

Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам

Фото: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Почти четверть россиян не доверяет опросам общественного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, подготовленного к Дню социолога.

На вопрос, отражают ли опросы действительные мнения граждан, 18% ответили «скорее не отражают», 5% ― «безусловно не отражают». Позиции, что опросы скорее отражают действительные мнения, придерживаются больше половины ― 53%. Еще 19% безусловно уверены в их результатах.

34% россиян думают, что при опросах люди чаще скрывают свое мнение. 49% уверены, что респонденты отвечают искренно.

Индекс доверия социологическим опросам, который может быть от -100 до +100, сейчас составляет 26 пунктов. Это на 17 пунктов меньше, чем на пике в 2005 году, но значительно выше минимальных 12, которые были зафиксированы в 2018-м. В последние два года индекс снижается.

При этом индекс востребованности опросов ― 60 пунктов. 87% граждан в той или иной степени считают, что они нужны. 51% думает, что этот инструмент помогает властям учитывать мнение людей при принятии важных решений.

«Доверие массовым опросам в российском обществе традиционно ниже, чем их востребованность. Другими словами, граждане испытывают потребность быть услышанными и одновременно — некоторый скепсис в отношении достоверности и непредвзятости в интерпретации их мнений», ― пояснили во ВЦИОМ.

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ