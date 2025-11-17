Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам

Почти четверть россиян не доверяет опросам общественного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, подготовленного к Дню социолога.
На вопрос, отражают ли опросы действительные мнения граждан, 18% ответили «скорее не отражают», 5% ― «безусловно не отражают». Позиции, что опросы скорее отражают действительные мнения, придерживаются больше половины ― 53%. Еще 19% безусловно уверены в их результатах.
34% россиян думают, что при опросах люди чаще скрывают свое мнение. 49% уверены, что респонденты отвечают искренно.
Индекс доверия социологическим опросам, который может быть от -100 до +100, сейчас составляет 26 пунктов. Это на 17 пунктов меньше, чем на пике в 2005 году, но значительно выше минимальных 12, которые были зафиксированы в 2018-м. В последние два года индекс снижается.
При этом индекс востребованности опросов ― 60 пунктов. 87% граждан в той или иной степени считают, что они нужны. 51% думает, что этот инструмент помогает властям учитывать мнение людей при принятии важных решений.
«Доверие массовым опросам в российском обществе традиционно ниже, чем их востребованность. Другими словами, граждане испытывают потребность быть услышанными и одновременно — некоторый скепсис в отношении достоверности и непредвзятости в интерпретации их мнений», ― пояснили во ВЦИОМ.