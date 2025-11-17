Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам

Индекс доверия социологическим опросам, который может быть от -100 до +100, сейчас составляет 26 пунктов. Это на 17 пунктов меньше, чем на пике в 2005 году, но значительно выше минимальных 12, которые были зафиксированы в 2018-м. В последние два года индекс снижается.