Рокер Yungblud прервал мировой тур по состоянию здоровья

Британский рок-исполнитель Yungblud (Доминик Харрисон) объявил о вынужденной отмене всех концертов, запланированных на оставшуюся часть 2025 года.
Такое решение было принято после медицинского обследования, выявившего проблемы с голосом и плохие анализы крови. Музыкант рассказал поклонникам, что врачи рекомендовали ему полностью прекратить гастроли до конца года, чтобы избежать сильного ущерба для здоровья.
Yungblud отметил, что для него это тяжелое решение, так как по своей природе он готов «выкладываться до последнего» ради музыки и фанатов, но на этот раз вынужден прислушаться к специалистам.
Под отмену попали ноябрьские шоу в США, а также концерты в Мексике и других странах Латинской Америки. В качестве извинений музыкант пообещал отправить всем пострадавшим от переноса фанатам «небольшой подарок».
После вынужденной паузы Yungblud планирует вернуться на сцену уже в январе 2026 года с концертами в Австралии, а летом отправится в новое большое турне по Северной Америке.