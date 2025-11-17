Пол Маккартни присоединился к протесту музыкальной индустрии против ИИ

Артисты создали эту пластинку в знак протеста против позиции британского правительства по ИИ. В 2024 году оно предложило внести поправки в законодательство об авторском праве, согласно которым разработчикам нейросетей можно будет без лицензий использовать музыкальные произведения для тренировки своих моделей и другие объекты искусства.