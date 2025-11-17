Пол Маккартни присоединился к протесту музыкальной индустрии против ИИ

Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни присоединился к протесту британских музыкантов против искусственного интеллекта, пишет The Guardian.
Маккартни добавил свой трек к выпущенному в феврале немому альбому «Is This What We Want?». Это первая за пять лет запись музыканта. Она длится две минуты 45 секунд. В течение первых 55 секунд бонус-трека слышен шипящий звук кинпленки. Затем — 15-секундный прерывистый стук. После этого идут еще 80 секунд шипения, рассказало The Guardian.
Сам альбом создан несколькими музыкантами, среди которых Кейт Буш, The Clash, Ханс Циммер, Дэймон Албарн и Сэм Фендер. Виниловый релиз альбома «Is This What We Want?» будет доступен с 8 декабря 2025 года.
Артисты создали эту пластинку в знак протеста против позиции британского правительства по ИИ. В 2024 году оно предложило внести поправки в законодательство об авторском праве, согласно которым разработчикам нейросетей можно будет без лицензий использовать музыкальные произведения для тренировки своих моделей и другие объекты искусства.