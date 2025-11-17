В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам
Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
За год продажи сигарет в России упали на 23%
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
Роскосмос показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона

На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Завтра, 18 ноября, на «Городской ферме» ВДНХ откроется новогодняя резиденция Деда Мороза. Об этом сообщает РИА «Новости».

На территории резиденции установят ящик для писем с пожеланиями. 26 декабря приемная Деда Мороза заберет все послания и отправит их волшебнику. 13 декабря юным гостям покажут отрывок из интерактивного спектакля «Тайна Снежной королевы».

2 и 3 января в Москве также остановится поезд Деда Мороза. Волшебник из Великого Устюга выехал в тур по России 9 ноября и за два месяца путешествий посетит 70 городов, начав с Дальнего Востока.

Праздничный поезд включает в себя приемную самого волшебника, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, лавку с сувенирами и ресторан с угощениями. В вагоне Снежной королевы юные посетители попадут в мир кривых зеркал, а в вагоне — кукольном театре посмотрят сценки.

