На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза

Завтра, 18 ноября, на «Городской ферме» ВДНХ откроется новогодняя резиденция Деда Мороза. Об этом сообщает РИА «Новости».
На территории резиденции установят ящик для писем с пожеланиями. 26 декабря приемная Деда Мороза заберет все послания и отправит их волшебнику. 13 декабря юным гостям покажут отрывок из интерактивного спектакля «Тайна Снежной королевы».
2 и 3 января в Москве также остановится поезд Деда Мороза. Волшебник из Великого Устюга выехал в тур по России 9 ноября и за два месяца путешествий посетит 70 городов, начав с Дальнего Востока.
Праздничный поезд включает в себя приемную самого волшебника, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, лавку с сувенирами и ресторан с угощениями. В вагоне Снежной королевы юные посетители попадут в мир кривых зеркал, а в вагоне — кукольном театре посмотрят сценки.