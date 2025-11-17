Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни

Регионы Северного Кавказа — Дагестан, Чечня и Ингушетия — продемонстрировали наибольшую приверженность здоровому образу жизни. Соответствующий рейтинг подготовили специалисты РИА «Новости».
Следом за ними в списке расположились Ульяновская область и Кабардино-Балкария. Высокие результаты этих регионов исследователи объясняют низким уровнем потребления табака и алкоголя, а также невысокой долей работающих во вредных или опасных условиях труда.
В конце рейтинга оказались Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Хакасия и Ненецкий автономный округ. Состав аутсайдеров из года в год почти не меняется. Это объясняется сложной ситуацией по большинству показателей — высокому потреблению алкоголя и табака и менее благоприятным условиям труда.
Общероссийские тенденции противоречивы. С одной стороны, снижается доля курильщиков, особенно среди молодежи: 82,4% мужчин и 93,8% женщин в возрасте 16–29 лет не курят. Популярность спорта растет: доля россиян, систематически занимающихся физкультурой, превысила 60%, что на 3,5 процентного пункта больше, чем год назад.
С другой стороны, потребление алкоголя продолжает увеличиваться — эта тенденция наблюдается в большинстве регионов. Средний показатель по России достиг 7,8 литра чистого спирта на взрослого человека.