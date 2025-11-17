Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни

В конце рейтинга оказались Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Хакасия и Ненецкий автономный округ. Состав аутсайдеров из года в год почти не меняется. Это объясняется сложной ситуацией по большинству показателей — высокому потреблению алкоголя и табака и менее благоприятным условиям труда.