В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам
На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
За год продажи сигарет в России упали на 23%
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
Роскосмос показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона

Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Регионы Северного Кавказа — Дагестан, Чечня и Ингушетия — продемонстрировали наибольшую приверженность здоровому образу жизни. Соответствующий рейтинг подготовили специалисты РИА «Новости».

Следом за ними в списке расположились Ульяновская область и Кабардино-Балкария. Высокие результаты этих регионов исследователи объясняют низким уровнем потребления табака и алкоголя, а также невысокой долей работающих во вредных или опасных условиях труда.

В конце рейтинга оказались Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Хакасия и Ненецкий автономный округ. Состав аутсайдеров из года в год почти не меняется. Это объясняется сложной ситуацией по большинству показателей — высокому потреблению алкоголя и табака и менее благоприятным условиям труда.

Общероссийские тенденции противоречивы. С одной стороны, снижается доля курильщиков, особенно среди молодежи: 82,4% мужчин и 93,8% женщин в возрасте 16–29 лет не курят. Популярность спорта растет: доля россиян, систематически занимающихся физкультурой, превысила 60%, что на 3,5 процентного пункта больше, чем год назад.

С другой стороны, потребление алкоголя продолжает увеличиваться — эта тенденция наблюдается в большинстве регионов. Средний показатель по России достиг 7,8 литра чистого спирта на взрослого человека.

Расскажите друзьям