Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат

В 1991 году МакГрат попал на «Saturday Night Live» и проработал в этом шоу два сезона. Он был сценаристом 50 эпизодов «Симпсонов» в 1992–1994 годах и продюсером 24 эпизодов в 1996–1998 годах. Дэн был дважды уволен из этого шоу.