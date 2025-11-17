В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат

Фото: centerforfiction.org

Умер американский телевизионный сценарист Дэн МакГрат. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его сестру Гейл Гарабадян.

Сценарист скончался 14 ноября в больнице Лангоне при Нью-Йоркском университете в Бруклине. Причиной смерти стал инсульт. МакГрату был 61 год.

Он родился в Бруклине 20 июля 1964 года. Его отец был машинистом и электриком, а мать домохозяйкой.

В 1991 году МакГрат попал на «Saturday Night Live» и проработал в этом шоу два сезона. Он был сценаристом 50 эпизодов «Симпсонов» в 1992–1994 годах и продюсером 24 эпизодов в 1996–1998 годах. Дэн был дважды уволен из этого шоу.

Получил премию «Эмми» за эпизод «Симпсонов» 1997 года под названием «Гомерофобия». МакГрат также работал над мультсериалом «Гравити Фолз», комедией «Царь горы» и другими проектами.

