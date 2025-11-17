В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
Опрос: каждый четвертый россиянин не верит опросам
На ВДНХ появится новогодняя резиденция Деда Мороза
Дагестан, Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по приверженности здоровому образу жизни
Умер сценарист «Симпсонов» и «Гравити Фолз» Дэн МакГрат
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска
За год продажи сигарет в России упали на 23%
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
Роскосмос показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона

На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner

Фото: Beverly Hills Diner

В Москве закрылся легендарный Beverly Hills Diner на Сретенке ― ресторан в стилистике американских олдскульных дайнеров. Об этом сообщил телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы». Телефон заведения не отвечает.

В комментариях некоторые с благодарностью вспоминают похмельные утра, которые облегчил этот ресторан. Другие жалуются, что в последние годы еда в нем была не очень.

У Beverly Hills Diner осталась еще одна рабочая точка ― на Никольской, 10.

Beverly Hills Diner на Сретенке, 1, открылся в 2010 году. Его главной отличительной чертой стал интерьер, копирующий американские дайнеры из 50-х: красные диваны, официанты в ретроформе, старый музыкальный автомат.

Заведение работало круглосуточно, благодаря чему стало популярным среди посетителей близлежащих ночных клубов. Как недавно писала «Афиша Daily», дайнер помнил еще завсегдатаев «Солянки» и «Пропаганды».

За 15 лет работы Beverly Hills Diner не раз попадал в ресторанные подборки «Афиши Daily», например, мест, где в Москве едят американцы, и заведений для ночного дожора.

