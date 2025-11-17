На Сретенке закрылся Beverly Hills Diner

В Москве закрылся легендарный Beverly Hills Diner на Сретенке ― ресторан в стилистике американских олдскульных дайнеров. Об этом сообщил телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы». Телефон заведения не отвечает.
В комментариях некоторые с благодарностью вспоминают похмельные утра, которые облегчил этот ресторан. Другие жалуются, что в последние годы еда в нем была не очень.
У Beverly Hills Diner осталась еще одна рабочая точка ― на Никольской, 10.
Beverly Hills Diner на Сретенке, 1, открылся в 2010 году. Его главной отличительной чертой стал интерьер, копирующий американские дайнеры из 50-х: красные диваны, официанты в ретроформе, старый музыкальный автомат.
Заведение работало круглосуточно, благодаря чему стало популярным среди посетителей близлежащих ночных клубов. Как недавно писала «Афиша Daily», дайнер помнил еще завсегдатаев «Солянки» и «Пропаганды».