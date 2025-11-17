В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy
В Госдуме предложили не включать выходные дни в счет отпуска

Фото: Chen Mizrach/Unsplash

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство законопроект, в котором предлагается не включать выходные в число дней оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изменение предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса. Согласно действующему законодательству, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отдыха составляет 28 календарных дней. По соглашению сторон он может быть разделен на части, но одна из них должна быть не менее 14 календарных дней.

ЛДПР предлагает не включать выходные в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. «Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — сказал лидер партии Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, нет ничего удивительного в том, что люди не приходят в восторг от необходимости хотя бы один раз в год уходить на отдых сразу на 14 дней, ведь, «как ни крути, выходные дни войдут в этот период и будут оплачены как рабочие».

Недавно в России провели исследование, согласно которому реже всего в стране трудящиеся берут отпуск в январе. В этот период доля отдыхающих в два раза ниже среднегодовой и в четыре раза ниже, чем в июле.

