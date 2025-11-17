В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy

По версии следствия, Mellstroy для продвижения онлайн-казино объявил серию розыгрышей. В Казахстане предусмотрена ответственность не только за организацию незаконного игорного бизнеса, но и за пособничество в такой деятельности, к чему может быть приравнено участие в продвижении.