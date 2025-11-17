Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
В Казахстане объявили вознаграждение за помощь в поимке блогера Mellstroy

Фото: из соцсетей

Блогера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) объявили в розыск в Казахстане и заочно арестовали из‑за организации онлайн-казино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу республики.

За поимку блогера обещают вознаграждение. «Вознаграждение и анонимность гарантируются», — отмечается в сообщении, сумма не уточняется.

По версии следствия, Mellstroy для продвижения онлайн-казино объявил серию розыгрышей. В Казахстане предусмотрена ответственность не только за организацию незаконного игорного бизнеса, но и за пособничество в такой деятельности, к чему может быть приравнено участие в продвижении.

Недавно Mellstroy пообещал подписчикам деньги и квартиры за любые креативные видео в соцсетях с упоминанием его онлайн-казино. Желающие выиграть стали бриться налысо, гулять голыми по ТЦ, ставить клеймо на теле, портить паспорта, устраивать пожары и многое другое. «Афиша Daily» рассказывала, как люди пытались привлечь внимание блогера.

В 2024 году МВД России так же объявляло стримера в розыск. Mash называл причиной уклонение от службы в армии Беларуси (у него есть белорусское гражданство).

