За год продажи сигарет в России упали на 23%

Фото: Prakriti Khajuria/Unsplash

За год — с осени 2024 года по осень 2025 года — продажи сигарет в России уменьшились на 23%, сообщает РИА «Новости». За этот же период цена на сигареты выросла на 13%.

Почти во всех регионах примерно на 10% увеличилась и стоимость курительного табака. При этом спрос на него упал на 19%.

Двумя исключениями в статистике стали Красноярский и Краснодарский край. В первом продажи сигарет не сократились, а выросли на 5%. Во втором цена на табак снизилась на 19%. На спросе, однако, это изменение не отразилось.

Снижение популярности табака подтверждают данные Всемирной организации здравоохранения. Согласно ее отчету, число потребителей табака в мире сократилось с 1,38 млрд в 2000 году до 1,2 млрд в 2024 году. При этом более 100 млн человек курят вейпы.

