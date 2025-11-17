17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление

Первые два дня недели 17–23 ноября порадуют москвичей хорошей погодой. О потеплении сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
В понедельник днем воздух прогреется до +5 или +6 градусов. Во вторник будет еще теплее: столбики термометров покажут от +7 до +10 градусов. Однако к вечеру вторника температура упадет до нуля.
Ночью с понедельника на вторник синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в снег. Из-за гололедицы до 21.00 вторника в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.
Ранее Гидрометцентр сообщал, что снег, выпавший в Москве 15 ноября, продержится недолго и растает уже ко вторнику, 18 ноября.
«От временного снежного покрова, образовавшегося в Московском регионе в субботу, во вторник на будущей неделе и следа не останется. Затем снежок еще будет, но об устойчивом снежном покрове высотой более 5 сантиметров говорить преждевременно», ― отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.