17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление

«От временного снежного покрова, образовавшегося в Московском регионе в субботу, во вторник на будущей неделе и следа не останется. Затем снежок еще будет, но об устойчивом снежном покрове высотой более 5 сантиметров говорить преждевременно», ― отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.