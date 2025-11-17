Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
Роскосмос показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой

17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Первые два дня недели 17–23 ноября порадуют москвичей хорошей погодой. О потеплении сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В понедельник днем воздух прогреется до +5 или +6 градусов. Во вторник будет еще теплее: столбики термометров покажут от +7 до +10 градусов. Однако к вечеру вторника температура упадет до нуля.

Ночью с понедельника на вторник синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в снег. Из-за гололедицы до 21.00 вторника в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что снег, выпавший в Москве 15 ноября, продержится недолго и растает уже ко вторнику, 18 ноября.

«От временного снежного покрова, образовавшегося в Московском регионе в субботу, во вторник на будущей неделе и следа не останется. Затем снежок еще будет, но об устойчивом снежном покрове высотой более 5 сантиметров говорить преждевременно», ― отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

