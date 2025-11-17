Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
Роскосмос показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду

Почетный «Оскар» вручили Тому Крузу

Фото: «Централ Партнершип»

Американский актер Том Круз, известный по сериям фильмов «Миссия невыполнима» и «Топ Ган», получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об этом сообщает Variety.

Награду Крузу вручили «за невероятную преданность сообществу кинематографистов, кинотеатральному опыту и каскадерскому сообществу». Статуэтку актеру преподнес Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший», «Вавилон»), который в настоящий момент работает над фильмом с участием Тома Круза.

Получив награду, актер рассказал, что кинематограф для него — это способ путешествовать по миру и лучше понимать людей. Он учится ценить различия между культурами, но в то же время видит, что все люди связаны общими чувствами и переживаниями. «Неважно, откуда мы родом, в кинотеатре мы смеемся вместе, вместе переживаем и вместе надеемся, и в этом сила этого вида искусства. И поэтому оно важно, поэтому оно важно лично для меня. Так что создание фильмов — это не то, что я делаю, это то, что я есть», — подчеркнул актер.

Видео: @varietymagazine

Круз также рассказал, что страсть к кино сопровождает его с детства. «Я был просто маленьким ребенком в темном зале кинотеатра, и я помню луч света, который прорезал пространство. Я помню, как поднял голову и он, казалось, просто взорвался на экране. Внезапно мир стал намного больше, чем тот, который я знал. <…> Это открыло мои глаза. Это открыло мое воображение для возможности того, что жизнь может простираться далеко за пределы границ, которые я тогда осознавал в своей собственной жизни. И тот луч света пробудил желание открыть мир, и я следовал за ним с тех пор», — поделился Круз.

«Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе вручается уже почти 80 лет. Он присуждается не за конкретный год или фильм, а за достижения, для которых не предусмотрено отдельных категорий. В прошлом году одним из лауреатов стал Куинси Джонс — музыкант и композитор, работавший над саундтреками к фильмам «Цветы лиловые полей», «Полуночная жара», «Ограбление по-итальянски» и другим.

Расскажите друзьям