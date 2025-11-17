Почетный «Оскар» вручили Тому Крузу

Круз также рассказал, что страсть к кино сопровождает его с детства. «Я был просто маленьким ребенком в темном зале кинотеатра, и я помню луч света, который прорезал пространство. Я помню, как поднял голову и он, казалось, просто взорвался на экране. Внезапно мир стал намного больше, чем тот, который я знал. <…> Это открыло мои глаза. Это открыло мое воображение для возможности того, что жизнь может простираться далеко за пределы границ, которые я тогда осознавал в своей собственной жизни. И тот луч света пробудил желание открыть мир, и я следовал за ним с тех пор», — поделился Круз.