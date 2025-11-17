Почетный «Оскар» вручили Тому Крузу

Американский актер Том Круз, известный по сериям фильмов «Миссия невыполнима» и «Топ Ган», получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об этом сообщает Variety.
Награду Крузу вручили «за невероятную преданность сообществу кинематографистов, кинотеатральному опыту и каскадерскому сообществу». Статуэтку актеру преподнес Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший», «Вавилон»), который в настоящий момент работает над фильмом с участием Тома Круза.
Получив награду, актер рассказал, что кинематограф для него — это способ путешествовать по миру и лучше понимать людей. Он учится ценить различия между культурами, но в то же время видит, что все люди связаны общими чувствами и переживаниями. «Неважно, откуда мы родом, в кинотеатре мы смеемся вместе, вместе переживаем и вместе надеемся, и в этом сила этого вида искусства. И поэтому оно важно, поэтому оно важно лично для меня. Так что создание фильмов — это не то, что я делаю, это то, что я есть», — подчеркнул актер.
Круз также рассказал, что страсть к кино сопровождает его с детства. «Я был просто маленьким ребенком в темном зале кинотеатра, и я помню луч света, который прорезал пространство. Я помню, как поднял голову и он, казалось, просто взорвался на экране. Внезапно мир стал намного больше, чем тот, который я знал. <…> Это открыло мои глаза. Это открыло мое воображение для возможности того, что жизнь может простираться далеко за пределы границ, которые я тогда осознавал в своей собственной жизни. И тот луч света пробудил желание открыть мир, и я следовал за ним с тех пор», — поделился Круз.
«Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе вручается уже почти 80 лет. Он присуждается не за конкретный год или фильм, а за достижения, для которых не предусмотрено отдельных категорий. В прошлом году одним из лауреатов стал Куинси Джонс — музыкант и композитор, работавший над саундтреками к фильмам «Цветы лиловые полей», «Полуночная жара», «Ограбление по-итальянски» и другим.