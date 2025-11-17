Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
Роскосмос показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой

Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»

Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров всех времен», пишет Variety. Вдвоем они обсудили киноиндустрию на паблик-токе «Сэндлер х Шаламе», который прошел в средней школе в Лос-Анджелесе.

Шаламе похвалил актерскую игру Сэндлера в фильме «Любовь, сбивающая с ног» 2002 года. «Я знаю, что дело не в наградах, бла-бла-бла, но у тебя должна быть золотая статуэтка в руках. Чувак, ты один из лучших гребаных актеров всех времен», — заверил Тимоте. Он назвал игру Сэндлера в фильме «впечатляющей и глубоко трогательной».

Сэндлер в ответ похвалил Шаламе. «То, что ты делаешь для кинематографа и для всех нас, превосходит все ожидания. Я просто не могу дождаться, чтобы увидеть, что ты сделаешь в будущем», — сказал он.

Недавно Тимоте Шаламе появился в трейлере «Марти Великолепного». Он сыграл в ленте амбициозного игрока в настольный теннис, который верит, что пинг-понг может завоевать мировую славу.

Расскажите друзьям