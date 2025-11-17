Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»

Шаламе похвалил актерскую игру Сэндлера в фильме «Любовь, сбивающая с ног» 2002 года. «Я знаю, что дело не в наградах, бла-бла-бла, но у тебя должна быть золотая статуэтка в руках. Чувак, ты один из лучших гребаных актеров всех времен», — заверил Тимоте. Он назвал игру Сэндлера в фильме «впечатляющей и глубоко трогательной».