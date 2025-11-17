Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»

Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров всех времен», пишет Variety. Вдвоем они обсудили киноиндустрию на паблик-токе «Сэндлер х Шаламе», который прошел в средней школе в Лос-Анджелесе.
Шаламе похвалил актерскую игру Сэндлера в фильме «Любовь, сбивающая с ног» 2002 года. «Я знаю, что дело не в наградах, бла-бла-бла, но у тебя должна быть золотая статуэтка в руках. Чувак, ты один из лучших гребаных актеров всех времен», — заверил Тимоте. Он назвал игру Сэндлера в фильме «впечатляющей и глубоко трогательной».
Сэндлер в ответ похвалил Шаламе. «То, что ты делаешь для кинематографа и для всех нас, превосходит все ожидания. Я просто не могу дождаться, чтобы увидеть, что ты сделаешь в будущем», — сказал он.
Недавно Тимоте Шаламе появился в трейлере «Марти Великолепного». Он сыграл в ленте амбициозного игрока в настольный теннис, который верит, что пинг-понг может завоевать мировую славу.