Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов обращает внимание на схожее количество визитов иностранцев в Россию в 2023 и 2025 годах. По его словам, «цифры плавают» год к году. Однако на въездной поток могли повлиять ужесточение миграционной политики в России и международная конкуренция за иностранную рабочую силу, полагает эксперт.