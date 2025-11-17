Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион, пишет «Коммерсант».
Всего за три квартала зарубежные граждане совершили 12,2 млн поездок в РФ. Как оказалось, в третьем квартале в топ-10 стран по количеству визитов вошли Узбекистан, Таджикистан и Кыргыстан, на третьем месте в списке находится Китай, а рейтинг возглавил Казахстан.
У граждан Казахстана в графе «цель визита», как и в первом полугодии, чаще всего упоминается «частная поездка». Для граждан Китая самыми популярными целями въезда в Россию стали «туризм», «деловая поездка» и «учеба». Граждане остальных стран из первой пятерки в большинстве случаев указывали «работу».
Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов обращает внимание на схожее количество визитов иностранцев в Россию в 2023 и 2025 годах. По его словам, «цифры плавают» год к году. Однако на въездной поток могли повлиять ужесточение миграционной политики в России и международная конкуренция за иностранную рабочую силу, полагает эксперт.