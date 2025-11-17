Завершились съемки третьего сезона «Эйфории»
17 и 18 ноября в Москве ожидается потепление
Тимоте Шаламе назвал Адама Сэндлера «одним из лучших актеров за все время»
Между командой Махачева и другом МакГрегора произошла потасовка на турнире UFC
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь
В Москве прошла прощальная вечеринка мотокафе «Энтузиаст» перед закрытием на ремонт
В Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское
Умерла блогер Ирина Небога
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности
В Дубае открылся самый высокий отель в мире
Фотограф сделал завораживающий снимок падающего человека на фоне Солнца
Третий сезон «Белого лотоса» удвоил число запросов о лоразепаме
Gorillaz выступят на Park Live в Казах­стане в 2026 году
В Ленобласти нашли ствол дерева возрастом 400 млн лет
Австралиец делает жаргонную версию «Войны и мира» с кучей мата
Снег в Москве растает во вторник
Роскосмос показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
Звезда «Люцифера» Лесли-Энн Брандт сыграет во втором сезоне «Презумпции невиновности»
В Бангкоке прошел чемпионат по скоростному поеданию корма среди домашних животных
Peacock закрыл сериал «Покерфейс» после второго сезона
Точка Банк: январь стал самым непопулярным месяцем для отпуска
Милош Бикович получил роль в новом фильме Кустурицы «Последний срок»
ChatGPT теперь можно попросить не использовать длинное тире
Каток на ВДНХ площадью 20 тыс. «квадратов» откроется 25 ноября
Аналитики: 45% россиян хотят этой зимой увидеть северное сияние
Третья часть «Добро пожаловать в Zомбилэнд» может выйти в 2029 году
Федор Конюхов отправился в Антарктиду
В гонконгской IKEA появилось мятное мороженое с вафельной акулой

Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион

Фото: Michael Parulava/Unsplash

Число визитов из‑за рубежа в Россию в 2025 году уменьшилось почти на один миллион, пишет «Коммерсант».

Всего за три квартала зарубежные граждане совершили 12,2 млн поездок в РФ. Как оказалось, в третьем квартале в топ-10 стран по количеству визитов вошли Узбекистан, Таджикистан и Кыргыстан, на третьем месте в списке находится Китай, а рейтинг возглавил Казахстан.

У граждан Казахстана в графе «цель визита», как и в первом полугодии, чаще всего упоминается «частная поездка». Для граждан Китая самыми популярными целями въезда в Россию стали «туризм», «деловая поездка» и «учеба». Граждане остальных стран из первой пятерки в большинстве случаев указывали «работу».

Глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов обращает внимание на схожее количество визитов иностранцев в Россию в 2023 и 2025 годах. По его словам, «цифры плавают» год к году. Однако на въездной поток могли повлиять ужесточение миграционной политики в России и международная конкуренция за иностранную рабочую силу, полагает эксперт.

Расскажите друзьям